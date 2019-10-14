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Названа причина смертельной аварии с мэром Абакана 

Национальная Служба Новостей + ещё 6 1 час назад
Названа причина смертельной аварии с мэром Абакана
Фото: ТАСС
Причиной автомобильной аварии в Красноярском крае, где погиб мэр города Абакан Николай Булакин, действительно могли стать проблемы с сердцем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Чиновник был сам за рулём, мужчина не справился с управлением, в результате, машина съехала в кювет и врезалась в дерево, передаёт RT.
Мэр погиб на месте происшествия. Николая Булакина бывшие коллеги называют настоящим «отцом города». В интервью Телеканалу «360» они рассказали о его таланте руководителя. Отмечается, что положительные изменения, которые произошли в этом хакасском городе за последние двадцать с лишним лет, — заслуга мэра и его команды.
Бывший губернатор Хакасии Виктор Зимин также отмечает, что Булакин относился к своему городу «как к ребенку». Поэтому, неслучайно уровень доверия жителей к градоначальнику был в районе 70%.
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ДТП , Николай Булакин , Виктор Зимин
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