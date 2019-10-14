Без происшествий: как обезопасят российские дороги

Безопасные и качественные автомобильные дороги — один из национальных приоритетов для российского правительства до 2024 года. Надежные автомобильные дороги должны стать залогом для достижения цели по сокращению смертности в результате ДТП. Современные камеры и освещение обезопасят обновленные отремонтированные участки. Кроме того, будет снижен порог по превышению скорости и введены новые требования по безопасности детей на дорогах.

Согласно нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», к 2024 году смертность в результате дорожно-транспортных происшествий должна снизиться в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом — не более четырех человек на 100 тыс. жителей.

В январе-августе 2019 года количество ДТП, а также погибших и раненных в них людей снизилось.

«По регистрации совершенных ДТП снижение составило 3%, на 8,3% меньше погибло в ДТП и на 2,2% меньше ранено по территории страны», — рассказал ранее первый замглавы МВД России Александр Горовой.

При этом есть риски, что планы по снижению смертности в ДТП могут не выполнить 36 регионов.

В первую очередь необходимо улучшить дорожную инфраструктуру: в 2024 году планируется отремонтировать более 45 тыс. км региональных дорог.

Согласно нацпроекту, дороги крупнейших городских агломераций к 2024 году должны быть приведены в нормативное состояние. В этих целях прописаны и выполняются работы по ремонту. Доля хороших дорог в городских агломерациях должна возрасти с 42% в 2017 году до 85% в 2024 году. Тогда как доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна увеличиться с 43,1% до 50,9%.

Благодаря обустройству дорожной сети мест концентрации ДТП должно стать в два раза меньше. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значений, работающих в режиме перегрузки должна сократиться с 10,2% до 9,1%.

В области безопасности дорожного движения будет меняться и регулирование. Например, увеличится в более чем в два раза число камер на дорогах, будут внедряться интеллектуальные транспортные системы и многое другое.

В регионах также запущены программы строительства заграждений и барьеров на дорогах. В Краснодарском крае с начала 2019 года благодаря этим мерам число ДТП снизилось более чем на 8%. В регионе решение вопроса о безопасности дорог имеет первоочередное значение. Власти констатируют, что в летний период рост аварийности, дорожно-транспортных происшествий возрастает в разы.

Аналогично более 50 км аварийно-опасных участков региональных дорог в 14 муниципальных образованиях оснастят ограждениями в Подмосковье. Тросовые осевые ограждения разделяют потоки и предотвращают выезд автомобилей на полосу встречного движения. Их устанавливают на наиболее опасных участках дорог с целью предотвращения лобовых столкновений.

В этом году на дорогах Подмосковья также будет обустроено более 240 км новых тротуаров, установлено около 260 км металлических барьерных ограждений и порядка 50 тыс. сигнальных столбиков.

Установка систем фото— и видеофиксации нарушений правил дорожного движения привела к положительным результатам в Удмуртии. По итогам 2018 года количество ДТП в местах установки камер снизилось по сравнению с 2017 годом на 12,2%, количество пострадавших — на 21%.

«Нужно понимать, что главное достоинство автоматической фиксации нарушений не в сиюминутном эффекте снижения количества ДТП в зоне действия камер. Комплексы фото— и видеофиксации формируют принципиально иную, законопослушную модель поведения на дороге», — отмечал премьер-министр региона Ярослав Семенов.

Ранее стало известно, что МВД одобрило снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч — эта мера тоже должна сделать дороги более безопасными. Инициативу планируется обсудить в Госдуме в начале 2020 года. На данный момент порог нештрафуемого превышения скорости составляет 20 километров в час.

Кроме того, с 1 октября 2019 года стало обязательным использование ремней безопасности при перевозке детей в автобусах. По словам вице-премьера Максима Акимова, ответственность за то, чтобы все дети были пристегнуты, будет возложена на сопровождающих их взрослых. Они также должны следить за тем, чтобы дети не вставали с мест во время движения автобуса.

В России «ежедневно в среднем осуществляется 1300 организованных перевозок групп детей», что создает «всегда новый дополнительный риск», который следует минимизировать, отмечал Акимов.

«Качественная дорога — это та, по которой можно передвигаться безопасно с разрешенной на ней скоростью. Складывается это из ряда элементов. Это и отсутствие колейности, и определенный коэффициент сцепления верхнего слоя асфальта с шинами, и все, что связано с геометрией дороги, с ее окружением: обочины, съезды, освещение», — отмечал в беседе с ТАСС первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

В этом году планируется обновить 140 дорожных стандартов. Это стандарты на безопасность, на размещение рекламных конструкций, барьерных ограждений, на освещение и так далее.

К освещению дорог относятся с особым вниманием, поскольку к отсутствию, недостаточности или неисправности освещения относится до 30% причин ДТП. В 2018 году было установлено освещение на более чем 460 км дорог, однако эта работа только началась — всего в России более 50 тыс. км федеральных трасс.

Ожидается, что благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» дороги регионального значения будут приведены в нормативное состояние, ликвидируется половина мест концентрации ДТП, снизится доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд руб., при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд руб.