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Автобус с россиянами перевернулся в Турции 

Рамблер + ещё 19 1 час назад
В автомобильной аварии, которая произошла в Аланье, пострадали четверо человек, трое из них — россияне, сообщает Yeni Alanya.
Автобус с российскими туристами упал с обрыва в Турции
Инцидент произошёл на трассе Кемер — Кумлуджа. Издание отмечает, что в салоне автобуса находились 34 человека. Пострадавших госпитализировали. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
РИА Новости со ссылкой на представителя генконсульства РФ сообщает о двух россиянах, пострадавших в результате ДТП с автобусом в Анталье. Отмечается, что автомобиль перевернулся из-за того, что водитель не справился с управлением. Туристы получили травмы средней степени тяжести и были отправлены в больницу.
В августе «Рамблер» сообщал, что шесть российских туристов пострадали в автомобильной аварии на горной дороге недалеко от Аланьи. В этом случае водитель автобуса также не справился управлением. В результате россияне получили травмы и были госпитализированы.
Комментарии44
ДТП , Видео , РИА Новости
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