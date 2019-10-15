Автобус с россиянами перевернулся в Турции

В автомобильной аварии, которая произошла в Аланье, пострадали четверо человек, трое из них — россияне, сообщает Yeni Alanya.

Инцидент произошёл на трассе Кемер — Кумлуджа. Издание отмечает, что в салоне автобуса находились 34 человека. Пострадавших госпитализировали. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

РИА Новости со ссылкой на представителя генконсульства РФ сообщает о двух россиянах, пострадавших в результате ДТП с автобусом в Анталье. Отмечается, что автомобиль перевернулся из-за того, что водитель не справился с управлением. Туристы получили травмы средней степени тяжести и были отправлены в больницу.

В августе «Рамблер» сообщал, что шесть российских туристов пострадали в автомобильной аварии на горной дороге недалеко от Аланьи. В этом случае водитель автобуса также не справился управлением. В результате россияне получили травмы и были госпитализированы.