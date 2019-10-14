В Перми на пешеходном переходе сбили пятерых детей

Водитель легкового автомобиля в Перми сбил на пешеходном переходе пятерых детей, трое из них госпитализированы с травмами, сообщила в своем аккаунте в Facebook глава пресс-службы городской администрации Наталья Шушпанова.

ДТП произошло в понедельник в 18.24 (16.24 мск) на перекрестке улиц Братьев Игнатовых и Мира в Индустриальном районе Перми.

"В результате двое детей 8 лет получили ушиб стоп, их родители отказались от госпитализации. Трое детей, тоже восьмилетки, госпитализированы в краевую детскую клиническую больницу в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой", — говорится в сообщении.

Как добавила Шушупанова, по оперативной информации, дети начали переходить улицу на зеленый сигнал светофора, но из-за стоящих впереди людей не увидели автомобиль, который завершал выезд с перекрестка.