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Авария с участием пяти автомобилей произошла на юге столицы 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Масштабная авария произошла на юге столицы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
На юге Москвы столкнулись пять автомобилей, движение транспорта было затруднено. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГИБДД по столице.
— На внешней стороне 35 км МКАД столкнулись пять автомобилей. Из-за ДТП были перекрыты две правые полосы движения. В 21 час движение по МКАД восстановили. ДТП отнесено к разряду мелких, пострадавших нет, имущественный ущерб незначителен. После составления протокола участники аварии смогли покинуть место происшествия своим ходом, — уточнили в ведомстве.
Причины аварии определит комиссия. По предварительным выводам, водители транспортных средств нарушали скоростной режим, игнорировали соблюдение дистанции и неправильно перестраивались.
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ДТП , ГИБДД
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