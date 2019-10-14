Масштабная авария произошла на юге столицы

На юге Москвы столкнулись пять автомобилей, движение транспорта было затруднено. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГИБДД по столице.
— На внешней стороне 35 км МКАД столкнулись пять автомобилей. Из-за ДТП были перекрыты две правые полосы движения. В 21 час движение по МКАД восстановили. ДТП отнесено к разряду мелких, пострадавших нет, имущественный ущерб незначителен. После составления протокола участники аварии смогли покинуть место происшествия своим ходом, — уточнили в ведомстве.
Причины аварии определит комиссия. По предварительным выводам, водители транспортных средств нарушали скоростной режим, игнорировали соблюдение дистанции и неправильно перестраивались.