Водитель авто сбил велосипедиста в центре Москвы

Пресс-служба ГИБДД РФ по Москве сообщает, что в районе Хамовники произошла авария с участием велосипедиста.

По словам представителей ведомства, в настоящий момент по данному факту начато административное расследование, сообщает АГН «Москва».

На пересечении улицы Хамовнический Вал с улицей Ефремова автомобилист совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП велосипедист пострадал, — говорится в сообщении.

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