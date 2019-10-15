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Водитель авто сбил велосипедиста в центре Москвы 

News.ru + ещё 2 36 минут назад
Водитель авто сбил велосипедиста в центре Москвы
Фото: РИА Новости
Пресс-служба ГИБДД РФ по Москве сообщает, что в районе Хамовники произошла авария с участием велосипедиста.
По словам представителей ведомства, в настоящий момент по данному факту начато административное расследование, сообщает АГН «Москва».
На пересечении улицы Хамовнический Вал с улицей Ефремова автомобилист совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП велосипедист пострадал, — говорится в сообщении.
Ранее News.ru писал, что в Ленинградской области тренер личностного роста сбила пешехода во время прямой трансляции.
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ДТП , ГИБДД , АГН "Москва"
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