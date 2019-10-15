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Как выжить в ДТП 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
Россиянам назвали правила выживания в ДТП
Фото: РИА Новости
Спасатели МЧС рассказали РИА Новости, как следует себя вести автолюбителю, чтобы минимизировать последствия от неизбежной аварии, а также, что нужно делать сразу после ДТП.
По словам сотрудников МЧС, в случае, когда возникает опасность лобового столкновения, водителю необходимо всеми способами попытаться уйти от удара, не боясь съехать в кювет, врезаться в забор, дерево и т.д. При этом спасатели уверяют, что в неподвижный предмет лучше врезаться всем бампером, нежели левым или правым крылом.
В мгновения, когда становится понятно, что удара не избежать автолюбителю необходимо напрячь все мышцы, вдавить спину в сидение. В случае, если скорость автомобиля выше 60 километров в час и водитель не пристегнут, то ему следует грудью прижаться к рулю. Пассажирам на заднем сидении лучшего всего упасть на пол. Детей необходимо накрыть собой.
Сразу после остановки машины, нужно быстро покинуть автомобиль. Если двери заклинило, сделать это можно через окно. Выбравшись из авто, водителю и пассажирам необходимо отойти от него подальше, поскольку существует опасность возникновения пожара и последующего взрыва. После этого следует вызвать МЧС.
Ранее, как сообщал «Рамблер», автоэкспрты назвали «дурацкие» причины смертельных ДТП. В список попали солнечный свет, попавший в глаза водителю, животные, выбежавшие на дорогу, залетевшие в салон насекомые, спровоцировавшие водителя на хаотичные размахивание руками, и т.п.
За оставление места ДТП хотят наказывать рублем
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ДТП , МЧС , РИА Новости
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