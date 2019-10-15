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В Петербурге возбудили уголовное дело о ДТП с микроавтобусом 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Возбуждено уголовное дело о ДТП с микроавтобусом
Фото: РИА Новости
Уголовное дело о ДТП с микроавтобусом, в котором погиб один человек и шесть получили травмы, возбуждено в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — сказано в сообщении.
Утром в Курортном районе на Скандинавском шоссе в 5 километрах от ЗСД произошло ДТП с пассажирским микроавтобусом, в результате которого погибла женщина и пострадали шесть человек. По предварительной информации, микроавтобус перевернулся из-за наледи на дороге. В результате аварии на месте погибла женщина-пассажир 1962 года рождения, пятеро пассажиров и водитель получили травмы различной степени тяжести.
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