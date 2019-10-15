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Мотоциклист погиб по просьбе ГИБДД 

Популярная механика + ещё 2 3 часа назад
Мотоциклист погиб по просьбе ГИБДД
Фото: Популярная механика
В августе 2018 года на дорожной развязке Большая Ельня — Ольгино мотоциклист опережал легковушку справа и врезался в неожиданно выехавший со второстепенной дороги автобус марки ПАЗ. В тот раз никто не погиб, но водитель мотоцикла получил серьезные травмы. Спустя более года, в среду, 9 октября, следствие организовало эксперимент с целью установить обстоятельства ДТП. В качестве мотоциклиста выступал Денис Бывшев, которого попросили об участии знакомые в правоохранительных органах. На предварительно перекрытом участке трассы он должен был проехать по заданной траектории на своей «Ямахе», близкой по характеристикам к мотоциклу разбившегося байкера.
Как пишет «Коммерсант», Денис уже закрыл сезон и поставил своего «железного коня» в гараж, но все же согласился участвовать в реконструкции. Сначала он выполнил задание с разрешенной скоростью, но сотрудники ГИБДД не получили необходимого результата. Тогда они попросили его повторить проезд, но уже на 100 километрах в час. Бывшев некоторое время колебался, но затем согласился, разогнался, не справился с управлением по мокрой поверхности усыпанной гравием, упал и ударился о бордюр головой. От полученных травм он умер не дождавшись медиков. Столкновение было такой силы, что шлем байкера раскололся.
Следственный эксперимент проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по первой части статьи 264 УК РФ — «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь же управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбудило производство по новому делу на основании третьей части этой статьи — в связи со смертью 31-летнего Бывшева. Предстоит выяснить, почему сотрудники ГИБДД приняли решение провести эксперимент в столь неподходящее время года, особенно в мокрую погоду, а также какие меры безопасности были приняты, чтобы не допустить травм. Вопрос о мере ответственности каждого участника реконструкции открыт.
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ДТП , СКР , ГИБДД , МВД
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