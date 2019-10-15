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Решена судьба убившего «пьяного» мальчика полицейского 

Рамблер + ещё 17 2 часа назад
Решена судьба убившего «пьяного» мальчика полицейского
Фото: РИА Новости
Сотрудник полиции, сбивший насмерть 6-летнего мальчика в Кировской области, продолжает работать на своей должности. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
«Установлено, что за рулем автомобиля находился действующий сотрудник полиции — оперативный дежурный дежурной части ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский».
В СМИ появилась информация, что в крови погибшего 6-летнего ребенка обнаружено 0,51 промилле алкоголя. В связи с этим глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП, «поручил дать исчерпывающую оценку поступившей информации, изучить все доводы и назначить повторные судебно-медицинские экспертизы».
Напомним, в июле в Кировской области был насмерть сбит автомобилем 6-летний мальчик, который выехал на велосипеде на проселочную дорогу. За рулем автомобиля находился полицейский. Следственное управление СК России по Кировской области расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
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ДТП , Александр Бастрыкин , СКР
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