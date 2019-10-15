Шесть миллионов за 30 секунд: дерзкое ограбление в Москве попало на видео

Автомобильный регистратор участника движения на Ленинском проспекте в Москве снял крупным планом на видео дерзкое ограбление, произошедшее в понедельник, 14 октября. Кадры были опубликованы агентством городских новостей «Москва».

Машину потерпевшего перегородили три других автомобиля. Водитель попытался скрыться, однако путь был заблокирован со всех сторон. Грабители паля из пистолетов, открыли дверь, затем багажник, забрали с собой все его содержимое и скрылись на двух машинах, оставив третью на дороге.

Ограбление заняло около половины минуты. Полицейские объявили план «Перехват», однако по горячим следам преступников поймать не удалось.