В ГИБДД раскрыли количество аварий в Москве

С января по сентябрь 2019 года в столице произошло 6,39 тыс. ДТП — на 188 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

С начала года в московских ДТП погибло 309 человек, а еще 7,46 тыс. получили ранения. Количество погибших и пострадавших также снизилось на 29 и 10 человек соответственно.

Отмечается, что в 47% случаев в авариях сталкиваются ТС, а 32,2% связаны с наездами на пешеходов.

Чаще всего к смертельному исходу приводит несоблюдение дистанции и очередности проезда, а также нарушение правил проезда пешеходных переходов. Кроме этого, в списке причин смертельных аварий числится нарушение правил перестроения, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение требований сигналов светофора и выезд на "встречку".