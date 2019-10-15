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В ГИБДД раскрыли количество аварий в Москве 

Авторамблер + ещё 1 3 часа назад
В ГИБДД раскрыли количество аварий в Москве
Фото: ТАСС
С января по сентябрь 2019 года в столице произошло 6,39 тыс. ДТП — на 188 меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на данные Госавтоинспекции.
С начала года в московских ДТП погибло 309 человек, а еще 7,46 тыс. получили ранения. Количество погибших и пострадавших также снизилось на 29 и 10 человек соответственно.
Отмечается, что в 47% случаев в авариях сталкиваются ТС, а 32,2% связаны с наездами на пешеходов.
Чаще всего к смертельному исходу приводит несоблюдение дистанции и очередности проезда, а также нарушение правил проезда пешеходных переходов. Кроме этого, в списке причин смертельных аварий числится нарушение правил перестроения, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение требований сигналов светофора и выезд на "встречку".
В июле сообщалось, что число аварий с хотя бы одним погибшим в Москве уменьшилось на 9,7% в годичном выражении. Тогда заммэр столицы Максим Ликсутов назвал столицу городом с самыми безопасными дорогами в России.
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Комментарии
ДТП , Максим Ликсутов , ГИБДД
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