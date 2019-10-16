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Водителей обяжут устанавливать госномера на новую машину в день покупки 

BFM.RU + ещё 23 6 часов назад
Водителей обяжут устанавливать госномера на новую машину в день покупки
Фото: Авторамблер
Владельцы новых автомобилей с 1 января 2020 года обязаны будут регистрировать машины и устанавливать госномера в автосалонах в день покупки. Как сообщил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров, это предусмотрено законом закон «О государственной регистрации транспортных средств», который с нового года вступает в силу.
«В соответствии с его положениями новые автомобили будут проходить регистрацию в автосалонах, которые будут включены в специальный реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Автономера должны будут устанавливать при покупке машины в автосалонах, которые будут наделены правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера», — сказал Мишуров. Он отметил, что эта норма не будет распространяться на машины, купленные на вторичном рынке. Сейчас новую машину можно зарегистрировать в течение 10 дней со дня покупки, напоминает ТАСС.
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Комментарии
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Роман Мишуров , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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