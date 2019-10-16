В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

В крови насмерть сбитого полицейским ребенка обнаружили алкоголь

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о дорожной аварии с участием полицейского, в которой погиб шестилетний мальчик. В документах, представленных судмедэкспертизой родителям погибшего ребенка сказано, что в его организме был алкоголь.

ДТП произошло в июле этого года в Уржумском районе Кировской области. Шестилетнего мальчика на велосипеде сбил водитель на Nissan Qashqai. Как выяснилось, управлял автомобилем сотрудник правоохранительных органов — оперативный дежурный дежурной части пункта полиции «Немский» МО МВД России «Кильмезский». Он до сих продолжает ходить на работу. Как пишет «Царьград», на днях родственники погибшего мальчика получили результаты экспертизы. Она показала, что ребёнок в момент аварии был пьян — в его крови нашли 0,51 промилле.

Бастрыкин потребовал провести повторную судебно-медицинскую экспертизу с кровью ребенка. «Результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего ребенка. Близкие мальчика опасаются, что виновный уйдет от ответственности. В связи с этим глава СКР „поручил дать исчерпывающую оценку поступившей информации, изучить все доводы и назначить повторные судебно-медицинские экспертизы“, — сообщили в пресс-службе СКР.