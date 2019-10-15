Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бастрыкин взял на контроль дело сбитого под Кировом «пьяного» мальчика 

RT на русском + ещё 1 22 минуты назад
СК взял на контроль дело сбитого «пьяного» мальчика
Фото: РИА Новости
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба СК.
Авария произошла в июле. Ребёнок на велосипеде выехал на просёлочную дорогу, где его насмерть сбил автомобиль. Установлено, что за рулём находился действующий сотрудник полиции.
Как отмечается, в СМИ появились сообщения, что в крови у мальчика было обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего, они опасаются, что виновный уйдёт от ответственности.
В связи с этим глава ведомства поручил назначить повторные экспертизы.
В 2017 году получила широкий резонанс история о гибели в подмосковной Балашихе мальчика под колёсами машины. Эксперт ошибочно выявил в его крови алкоголь и в итоге получил десять месяцев исправительных работ.
Водитель Ольга Алисова была признана виновной в ДТП. Ей назначили наказание в виде трёх лет колонии-поселения.
За оставление места ДТП хотят наказывать рублем
RT на русском: последние новости
В результате ДТП в Турции пострадали трое россиян В результате ДТП в Турции пострадали трое россиян МЧС дало рекомендации водителям, как избежать травм в случае ДТП МЧС дало рекомендации водителям, как избежать травм в случае ДТП Названа предварительная причина ДТП с участием мэра Абакана Названа предварительная причина ДТП с участием мэра Абакана
Комментарии
ДТП , Александр Бастрыкин , Ольга Алисова , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возбуждено уголовное дело о ДТП с микроавтобусом
Возбуждено уголовное дело о ДТП с микроавтобусом
Владельцев новых авто ждет нововведение
Владельцев новых авто ждет нововведение
Mercedes по-индийски: автомобиль украсили бриллиантами
Mercedes по-индийски: автомобиль украсили бриллиантами
В ГИБДД раскрыли количество аварий в Москве
В ГИБДД раскрыли количество аварий в Москве
Учеников автошкол предложили водить в морг
Учеников автошкол предложили водить в морг3
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение