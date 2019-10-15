Сбивший «пьяного» мальчика полицейский оказался трезвым

В организме полицейского, который сбил шестилетнего мальчика в Кировской области, не обнаружено следов алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

По данным ведомства, сотрудник правоохранительных органов прошел медицинское освидетельствование после аварии. В МВД сообщили, что на момент происшествия полицейский находился в отпуске, ехал на личном автомобиле и не нарушал правила дорожного движения.

Как отметили в пресс-служба ведомства, мальчик внезапно выехал со второстепенной дороги на велосипеде. У полицейского не было возможности предотвратить столкновение. После завершения расследования уголовного дела будет решен вопрос о привлечении сотрудника к дисциплинарной ответственности.

Авария произошла 13 июля в селе Буйское (Уржумский район области). Шестилетний мальчик катался на велосипеде и выехал на дорогу, после чего попал под колеса автомобиля. Он скончался на месте от полученных травм. Экспертиза обнаружила в крови ребенка 0,51 промилле этанола.

По словам родственников мальчика, за три месяца устроившего ДТП полицейского так и не задержали. Он продолжает работать в ведомстве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.