Три человека пострадали в ДТП со скорой на МКАД

Трое пострадали в аварии с участием скорой помощи и двух автомобилей на МКАД

Три человека пострадали при столкновении скорой помощи и двух легковых машин на МКАД в районе Киевского шоссе.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на внешней стороне 44 километра МКАД. Все пострадавшие находились в легковых автомобилях, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все причины произошедшего, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД

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