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Трое пострадали в аварии с участием скорой помощи и двух автомобилей на МКАД 

Вечерняя Москва + ещё 4 2 часа назад
Три человека пострадали в ДТП со скорой на МКАД
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
Три человека пострадали при столкновении скорой помощи и двух легковых машин на МКАД в районе Киевского шоссе.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на внешней стороне 44 километра МКАД. Все пострадавшие находились в легковых автомобилях, им оказывается необходимая медицинская помощь.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все причины произошедшего, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
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ДТП , ГИБДД , АГН "Москва"
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