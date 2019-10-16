«Он убил моего сына»: подробности о трагедии с полицией

Отец сбитого полицейским «пьяного мальчика» рассказал об уговорах следователя

Отец шестилетнего мальчика из Кировской области, которого насмерть сбил полицейский, рассказал телеканалу «360» о визите в полицию и разговоре со следователем.

По словам мужчины, следователь просил его найти общий язык с полицейским, который сбил его сына. «Он говорит: "Ты понимаешь, что он сотрудник полиции?" Я говорю: "Понимаю, но меня это никак не интересует, потому что он убил моего единственного сына"», — рассказал отец погибшего.

Мужчина пояснил, что работает строителем в Нижнем Новгороде. Он приезжал к сыну каждые две недели, а также забирал мальчика к себе летом и на Новый год. С женой они находятся в разводе.

Ранее мать ребенка рассказала, что сбивший ее сына полицейский не связывался с семьей. По ее словам, всеми делами, связанными с расследованием, занимается ее бывший муж, так как он живет рядом.

Авария произошла 13 июля в селе Буйское (Уржумский район области). Шестилетний мальчик катался на велосипеде и выехал на дорогу, после чего попал под колеса автомобиля. Он скончался на месте от полученных травм. Экспертиза обнаружила в крови ребенка 0,51 промилле этанола.

По словам родственников мальчика, за три месяца устроившего ДТП полицейского так и не задержали. Он продолжает работать в ведомстве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.