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Медведев заявил о росте числа погибших в ДТП в 17 регионах 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
В России стали чаще умирать в ДТП
Фото: РИА Новости
В 35 регионах не удалось достичь целевых показателей по сокращению смертности в результате ДТП, в 17 — число погибших даже увеличилось, заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Екатеринбурге.
"В причинах этого нужно детально разобраться", — подчеркнул он.
Глава кабмина также раскритиковал темпы ремонта дорог. Так, по его словам, в Приморье, Крыму и на Чукотке освоено лишь 30% выделенных на это средств.
"Даже с учетом сезонных факторов — а при строительстве дорог сезонный фактор, конечно, имеет место, — это все равно очень мало. Не говоря, что темпы нужно увеличить, нужно понять, почему так произошло, в следующем году этого не допускать", — резюмировал премьер.
Ранее он поручил регионам в кратчайшие сроки устранить отставание по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Позже глава правительства призвал местные власти обратить внимание на плохое состояние автомобильных трасс и напомнил, что средства на улучшение ситуации уже выделены.
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ДТП , Дмитрий Медведев
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