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Под Курском столкнулись шесть автомобилей, пострадали два человека 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Шесть автомобилей столкнулись под Курском
Фото: РИА Новости
Два человека пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей и трех грузовиков в Курской области, сообщил в среду РИА Новости представитель ЕДДС по Фатежскому району.
Информация о дорожно-транспортном происшествии возле населенного пункта Умские Дворы Фатежского района поступил спасателям в 14.41 мск 16 октября.
"Произошло столкновение шести автомобилей: легковых автомобилей "Волга", "Нива", Nissan Note и грузовых автомобилей Mercedes, Volvo, КаМАЗ… В результате ДТП есть пострадавшие", — говорится в сообщении главного управления МЧС по Курской области.
Как пояснил РИА Новости представитель ЕДДС по Фатежскому району, в результате ДТП пострадали два человека.
"Мужчина и женщина из "Нивы" были госпитализированы. Угрозы жизни нет, они в травматологическом отделении больницы", — сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
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ДТП , Бортжурнал , Volvo , Nissan , Nissan Note , МЧС , РИА Новости
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