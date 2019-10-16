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В МВД назвали причину ДТП с троллейбусом в Чебоксарах 

Rambler News Service 1 час назад
Названа причина ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
Фото: РИА Новости
Причиной ДТП с троллейбусом в Чебоксарах стала проблема с ногой водителя, из-за чего он не смог среагировать на угрозу столкновения, сообщили RNS в пресс-службе МВД по Чувашии.
«Авария была около 14.50 возле дома 31 по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах. Водитель троллейбуса врезался в столб. Как он сам пояснил, неожиданно перестал чувствовать свою ногу, поэтому не смог среагировать», — сообщили в ведомстве.
При этом в МВД уточнили, что в результате аварии пострадали 18 человек, в том числе 6 детей, добавив, что в Минздраве зафиксировали большее число пострадавших.
«Среди пострадавших оба водителя, там находилось два водителя, потому что была пересменка, было два водителя и два кондуктора… Там у всех внешне травмы не такие значительные. Окончательный диагноз будет за медиками», -— добавили в региональном МВД.
По данным регионального Минздрава, в аварии пострадало 26 человек, из них — 7 несовершеннолетних.
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ДТП , Минздрав РФ , МВД
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