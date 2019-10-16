Шкуматов: В России на рынке такси может появиться супермонополия

Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы. 1 ФОТО: flickr.com // Вести Детально В ФАС разошлись с «Яндексом» в методике оценки рынка такси В ФАС разошлись с «Яндексом» в методике оценки рынка такси. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев . По словам чиновника компании, «Яндекс» и «Везет» используют методики оценки рынка, отличающиеся от методик ФАС, и результаты оценки у них сильно разошлись. Петр Шкуматов: «Напомню, что в случае слияния этих двух агрегаторов (»Яндекс» и «Везет») на рынке возникнет супермонополия, охватывающая до 75% всего рынка перевозок легковым такси», — заявил Петр Шкуматов НСН. 2 ФОТО: flickr.com Таксист вытолкал мать с ребенком из автомобиля В Новосибирске таксист вытолкал мать с двухлетним ребенком из автомобиля после того, как женщина спросила, почему он перевозит пассажиров под чужим именем. Женщина вызвала такси 14 октября. Водителем оказался другой человек, а не тот, кто указан в анкете перед заказом. Во время поездки пассажирка решила узнать, почему водитель использовал чужие данные, из-за чего разгорелся скандал, после которого водитель вытолкал пассажиров из салона. Петр Шкуматов: «Да, пока агрегаторы заняты дележом рынка, в самих перевозках такси царит бардак. Несмотря на наличие видеозаписи, фамилия водителя до сих пор неизвестна. К сожалению, из этой видеозаписи следует еще и тот факт, что ребенка перевозили просто на руках, без детского кресла. А это может стать основанием для уголовного преследования хама-водителя. Хотя, что говорить о детских креслах, если у нас в стране далеко не все водители пользуются ремнями безопасности. Судя по недавнему опросу, всегда пристегиваются лишь 62% автомобилистов. А 7% их вообще не используют», — констатировал он, общаясь с НСН. 3 ФОТО: pixabay.com В России снова в крови ребенка, пострадавшего в ДТП, обнаружили алкоголь В крови насмерть сбитого полицейским в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Петр Шкуматов: «Результаты экспертизы вызвали недоверие у родственников погибшего. Сейчас они требуют объективного и всестороннего расследования, опасаясь, что виновник ДТП — действующий сотрудник полиции, избежит ответственности», — отметил он в разговоре с НСН. 4 ФОТО: РИА Новости Учеников автошкол в Татарстане предложили водить в больницы и морги Учеников автошкол в Татарстане следует водить в больницы и морги, чтобы они могли лично видеть последствия дорожных аварий. С такой инициативой, которая может принять облик законопроекта, выступил сегодня депутат Госсовета региона Дмитрий Самаренкин . Эту идею он выдвинул на заседании комитета парламента республики по бюджету, налогам и финансам. Петр Шкуматов: «Лично я посоветовал бы водить в больницы и морги водителей, которые ведут себя так же, как виновник ситуации, о которой я рассказал в предыдущей новости», — сказал Петр Шкуматов в эфире НСН. О проекте «Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Когда наведут порядок с установкой видеокамер на дорогах