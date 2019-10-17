В Абакане женщина за рулём отечественного автомобиля сбила ребёнка, шедшего по обочине дороги, затем спросила у неё, как добраться до улицы Тургенева, и уехала, не оказав помощь, сообщает «Московский комсомолец». Автоледи ищут полицейские.
По данным издания, инцидент произошёл 15 октября. Женщина, управлявшая ВАЗ-2114, сбила 12-летнюю школьницу, шедшую по обочине дороги во встречном потоку направлении. После столкновения автоледи уточнила у пострадавшего ребёнка, как ей проще добраться до улицы Тургенева, и затем уехала, оставив школьницу на месте ДТП.
Девочка сама сумела добраться до медиков. В больнице у ребёнка диагностировали перелом ноги и ушиб колена.
Водителя «Лады» в настоящее время ищут полицейские. По словам пострадавшей, женщине на вид 40-50 лет, у неё волосы «цвета вареной свёклы», она была одета в желтую куртку и черно-белую юбку.
13 июля, как ранее сообщал «Рамблер», в селе Буйское Кировской области в результате аварии погиб шестилетний мальчик. За рулем сбившего его автомобиля Nissan сидел действующий полицейский. Впоследствии экспертиза обнаружила в крови ребенка 0,51 промилле этанола. Специалист, проводивший исследование, выдвинул две версии, откуда в крови ребёнка появился алкоголь: по одной — мальчик что-то хлебнул», по другой — этанол появился в биоматериале естественным путём. В настоящее время расследование происшествия контролирует руководство Следственного комитета.