Россиянка уточнила маршрут у сбитой школьницы и уехала

В Абакане женщина за рулём отечественного автомобиля сбила ребёнка, шедшего по обочине дороги, затем спросила у неё, как добраться до улицы Тургенева, и уехала, не оказав помощь, сообщает «Московский комсомолец». Автоледи ищут полицейские.

По данным издания, инцидент произошёл 15 октября. Женщина, управлявшая ВАЗ-2114, сбила 12-летнюю школьницу, шедшую по обочине дороги во встречном потоку направлении. После столкновения автоледи уточнила у пострадавшего ребёнка, как ей проще добраться до улицы Тургенева, и затем уехала, оставив школьницу на месте ДТП.

Девочка сама сумела добраться до медиков. В больнице у ребёнка диагностировали перелом ноги и ушиб колена.

Водителя « Лады » в настоящее время ищут полицейские. По словам пострадавшей, женщине на вид 40-50 лет, у неё волосы «цвета вареной свёклы», она была одета в желтую куртку и черно-белую юбку.