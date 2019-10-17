Автомобиль перевернулся на Тверской в Москве

В Москве столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся, пишут СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах

«Днем на Тверской улице произошло столкновение двух транспортных средств, одна из машин перевернулась», — сказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что данные о пострадавших пока уточняются. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД , устанавливающие причины аварии.

В начале октября в Алабяно-Балтийском тоннеле в столице произошло ДТП с участием рейсового автобуса, после чего началось возгорание.