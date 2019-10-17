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Автомобиль перевернулся на Тверской в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Автомобиль перевернулся на Тверской в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся, пишут СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Днем на Тверской улице произошло столкновение двух транспортных средств, одна из машин перевернулась», — сказал собеседник ТАСС.
Он отметил, что данные о пострадавших пока уточняются. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие причины аварии.
В начале октября в Алабяно-Балтийском тоннеле в столице произошло ДТП с участием рейсового автобуса, после чего началось возгорание.
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ДТП , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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