В Махачкале автомобиль сбил девочек по дороге в школу

В Махачкале автомобиль сбил двух девочек по дороге в школу

Водитель в Махачкале сбил двух школьниц, а затем скрылся с места ДТП, он задержан, сообщает пресс-служба МВД по республике. По данным ведомства, ДТП произошло в четверг утром на территории дачного сообщества "Пальмира". "Неизвестный совершил наезд на двух несовершеннолетних детей. После произошедшего водитель автомобиля скрылся с места преступления. В результате наезда пострадали две девочки 12 и 13 лет, которые направлялись в школу", — говорится в сообщении. После наезда девочки были доставлены в больницу, отмечает ведомство. Одна из них после оказания необходимой помощи была отпущена домой. "Водитель, скрывшийся с места ДТП, задержан полицией", — отмечается в сообщении ведомства в Instagram.

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