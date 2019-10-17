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В Махачкале автомобиль сбил двух девочек по дороге в школу 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
В Махачкале автомобиль сбил девочек по дороге в школу
Фото: РИА Новости
Водитель в Махачкале сбил двух школьниц, а затем скрылся с места ДТП, он задержан, сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, ДТП произошло в четверг утром на территории дачного сообщества "Пальмира".
"Неизвестный совершил наезд на двух несовершеннолетних детей. После произошедшего водитель автомобиля скрылся с места преступления. В результате наезда пострадали две девочки 12 и 13 лет, которые направлялись в школу", — говорится в сообщении.
После наезда девочки были доставлены в больницу, отмечает ведомство. Одна из них после оказания необходимой помощи была отпущена домой.
"Водитель, скрывшийся с места ДТП, задержан полицией", — отмечается в сообщении ведомства в Instagram.
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