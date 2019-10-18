Дело о «пьяном» мальчике передано в центральный СК

Бастрыкин передал дело о сбитом «пьяном» мальчике в центральный аппарат СК

Центральный аппарат Следственного комитета РФ займётся делом об аварии под Кировом, где сотрудник полиции насмерть сбил шестилетнего мальчика на велосипеде. Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин

В связи с большим общественным резонансом и необходимостью квалифицированного повторного экспертного исследования Бастрыкин поручил данное уголовное дело передать в Главное следственное управление СК, — отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По её словам, сотрудники центрального аппарата проведут всестороннее расследование, в ходе которого изучат все доводы родственников погибшего ребёнка, а также проведут повторные судебно-медицинские экспертизы, передаёт ТАСС.

Майор полиции сбил мальчика, который катался на велосипеде, 13 июля. ДТП произошло в селе Буйское Уржумского района Кировской области. Результаты экспертизы показали, что в крови малыша было обнаружено 0,51 промилле этанола.

Как писал News.ru, отец Алёши Шимко, погибшего при схожих обстоятельствах, назвал обнаружение алкоголя в крови сбитого шестилетнего мальчика под Кировом очередной попыткой виновных уйти от ответственности.