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Бастрыкин передал дело о сбитом «пьяном» мальчике в центральный аппарат СК 

News.ru + ещё 9 2 часа назад
Дело о «пьяном» мальчике передано в центральный СК
Фото: News.ru
Центральный аппарат Следственного комитета РФ займётся делом об аварии под Кировом, где сотрудник полиции насмерть сбил шестилетнего мальчика на велосипеде. Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.
В связи с большим общественным резонансом и необходимостью квалифицированного повторного экспертного исследования Бастрыкин поручил данное уголовное дело передать в Главное следственное управление СК, — отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По её словам, сотрудники центрального аппарата проведут всестороннее расследование, в ходе которого изучат все доводы родственников погибшего ребёнка, а также проведут повторные судебно-медицинские экспертизы, передаёт ТАСС.
Майор полиции сбил мальчика, который катался на велосипеде, 13 июля. ДТП произошло в селе Буйское Уржумского района Кировской области. Результаты экспертизы показали, что в крови малыша было обнаружено 0,51 промилле этанола.
Как писал News.ru, отец Алёши Шимко, погибшего при схожих обстоятельствах, назвал обнаружение алкоголя в крови сбитого шестилетнего мальчика под Кировом очередной попыткой виновных уйти от ответственности.
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Комментарии2
ДТП , Александр Бастрыкин , Светлана Петренко , СКР , ИТАР-ТАСС
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