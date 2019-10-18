Сбивший «пьяного мальчика» полицейский пнул его после ДТП

Свидетельница ДТП, в результате которого погиб шестилетний ребенок, заявила, что водитель пнул тело мальчика после аварии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам свидетельницы, мальчик, выехавший на велосипеде на проселочную дорогу, заметил авто и притормозил, но было поздно.

Собеседница РЕН ТВ утверждает, что вместо того, чтобы оказать ребенку первую помощь, водитель начал осматривать капот и искать в траве номера. Затем он подошел к мальчику, пнул его и спросил, почему тот помял ему капот.

«Водитель подошел и его подопнул ногой. Вот так, ногой. Он подошел и сказал: на какой *** ты мне капот помял?!» — заявили очевидцы.

Как сообщал «Рамблер», в июле в кировском селе Буйское автомобиль насмерть сбил шестилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Ребенок скончался от полученных травм. За рулем находился полицейский — оперативный дежурный пункта полиции Немский. По данным РЕН ТВ, речь идет о майоре Сергее Мельникове

МВД заявили, что полицейский не имел возможности предотвратить столкновение. Освидетельствование не показало наличия алкоголя в его организме. Он продолжает работу в органах.

Позже кировское издание Newsler сообщило , что судмедэкспертиза нашла в крови мальчика 0,51 промилле этанола.

Следователь заявил семье мальчика, что этанол может быть связан с «природным содержанием от каких-либо продуктов». Newsler отмечал, что содержание спирта в крови трупов может быть повышено, даже если человек не пил перед смертью.

В семье мальчика заявляли о нескольких несоответствиях в деле: менялась фамилия водителя, о химической экспертизе не сообщали почти два месяца, а для следственного эксперимента выбрали более крупного ребенка.

Дело мальчика взяли под контроль следователи по особо важным делам. В ближайшее время будут проведены повторные исследования.