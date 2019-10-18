Раскрыты детали ДТП с «пьяным» мальчиком

Полиция рассказала о поведении сбившего «пьяного» мальчика сотрудника

Начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергей Баранцев раскрыл детали ДТП с участием полицейского, сбившего шестилетнего мальчика. Об этом он рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По его словам, в тот день сотрудник полиции Сергей Меньшиков был в отпуске и ехал с семьей на машине. «Все произошло со второстепенной дороги под горку. Деревья закрывали обзор. На него выехал мальчик, который, к сожалению, погиб, ударился о машину», — пояснил Баранцев.

Он добавил, что полицейский был трезв, а после ДТП пытался оказать мальчику медицинскую помощь, хотя его пульс уже «слабо прощупывался». Ребенку также пыталась помочь медсестра, которая проживала недалеко от места аварии, однако это «не привело к каким-либо результатам».

Баранцев также опроверг информацию о том, что Меньшиков пинал и бил ребенка ногами. «Каких-то обстоятельств или причин, что он действовал недолжным образом, не было выявлено», — рассказал представитель МВД.

18 октября РЕН ТВ сообщил, что удар при столкновении с автомобилем был такой силы, что мальчика отбросило на 20 метров. Также сообщалось, что после аварии Меньшиков не стал оказывать пострадавшему первую помощь, а принялся осматривать искореженный капот и затем пнул тело ребенка.

Смертельное ДТП произошло 13 июля. Шестилетний мальчик катался на велосипеде в селе Буйское Уржумского района области. Он выехал на дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился сотрудник полиции. Ребенок скончался на месте от полученных травм.