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Полиция рассказала о поведении сбившего «пьяного» мальчика сотрудника 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Раскрыты детали ДТП с «пьяным» мальчиком
Фото: РИА Новости
Начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергей Баранцев раскрыл детали ДТП с участием полицейского, сбившего шестилетнего мальчика. Об этом он рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК.
По его словам, в тот день сотрудник полиции Сергей Меньшиков был в отпуске и ехал с семьей на машине. «Все произошло со второстепенной дороги под горку. Деревья закрывали обзор. На него выехал мальчик, который, к сожалению, погиб, ударился о машину», — пояснил Баранцев.
Он добавил, что полицейский был трезв, а после ДТП пытался оказать мальчику медицинскую помощь, хотя его пульс уже «слабо прощупывался». Ребенку также пыталась помочь медсестра, которая проживала недалеко от места аварии, однако это «не привело к каким-либо результатам».
Баранцев также опроверг информацию о том, что Меньшиков пинал и бил ребенка ногами. «Каких-то обстоятельств или причин, что он действовал недолжным образом, не было выявлено», — рассказал представитель МВД.
18 октября РЕН ТВ сообщил, что удар при столкновении с автомобилем был такой силы, что мальчика отбросило на 20 метров. Также сообщалось, что после аварии Меньшиков не стал оказывать пострадавшему первую помощь, а принялся осматривать искореженный капот и затем пнул тело ребенка.
Смертельное ДТП произошло 13 июля. Шестилетний мальчик катался на велосипеде в селе Буйское Уржумского района области. Он выехал на дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился сотрудник полиции. Ребенок скончался на месте от полученных травм.
Экспертиза обнаружила в крови мальчика 0,51 промилле этанола. Проводивший проверку судмедэксперт Сергей Насонов заявил, что ошибки в результатах исследования нет. Он пояснил, что тело мальчика пролежало в морге, который не оборудован холодильной установкой, два дня. Вскрытие проводилось в понедельник, а материал отправили в Киров только в четверг. Он отметил, что в таких случаях могут развиваться процессы, приводящие к спонтанной генерации этанола в биоматериале.
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Комментарии
ДТП , Григорий Березкин , Сергей Насонов , МВД , РЕН ТВ
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