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Отец пожертвовал собой ради спасения сына из-под колес автобуса 

РИА Новости 34 минуты назад
Отец бросился под автобус ради спасения сына
Фото: © Sputnik / Владислав Воднев
В казахском городе Кызылорда произошла авария с участием местного жителя и его четырехлетнего сына. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Инцидент произошел 17 октября в районе пересечения улиц Абая и Алтынсарина. По данным полиции, водитель общественного транспорта сбил мальчика 2015 года рождения и его 30-летнего отца.
В результате мужчина погиб. Ребенок был доставлен в реанимационный отдел детской областной больницы. Как сообщает агентство, мальчик неожиданно выбежал на дорогу. Мужчина кинулся за ним и прикрыл от удара.
После инцидента правоохранители начали досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации ТС лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал
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