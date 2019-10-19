Отец бросился под автобус ради спасения сына

Отец пожертвовал собой ради спасения сына из-под колес автобуса

В казахском городе Кызылорда произошла авария с участием местного жителя и его четырехлетнего сына. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел 17 октября в районе пересечения улиц Абая и Алтынсарина. По данным полиции, водитель общественного транспорта сбил мальчика 2015 года рождения и его 30-летнего отца.

В результате мужчина погиб. Ребенок был доставлен в реанимационный отдел детской областной больницы. Как сообщает агентство, мальчик неожиданно выбежал на дорогу. Мужчина кинулся за ним и прикрыл от удара.

После инцидента правоохранители начали досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации ТС лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".