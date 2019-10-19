«Был с семьей»: новые детали в деле «пьяного мальчика»

В МВД России по Кировской области сообщили о деталях ДТП, где погиб шестилетний мальчик, в крови которого был обнаружен алкоголь. Об этом передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Начальник отдела информации и общественных связей местного управления МВД России Сергей Баранцев рассказал, что сотрудник полиции, который сбил выехшавего на дорогу на велосипеде ребенка, был трезв в момент ЧП.
Кроме того, он заявил, что сотрудник правоохранительных органов пытался оказать мальчику помощь.
"Недалеко проживала медсестра, которая начала оказывать срочную помощь", — заявил Баранцев.
Также стало известно, что в момент ДТП в машине полицейского находились члены его семьи. По словам Баранцева, на второстепенной шедшей в горку дороге, где произошла авария, деревья закрывали обзор.