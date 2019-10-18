В МВД раскрыли подробности ДТП с «пьяным» мальчиком

Сотрудник полиции, сбивший шестилетнего мальчика в Кировской области, пытался оказать ему первую помощь. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергей Баранцев.

По словам Баранцева, сотрудник полиции находился в отпуске и ехал на автомобиле с семьей. Из-за деревьев со второстепенной дороги под горку выехал мальчик на велосипеде, в результате удара об машину он погиб.

«Все произошло со второстепенной дороги под горку. Деревья закрывали обзор. На него выехал мальчик, который, к сожалению, погиб, ударился о машину», — рассказал Баранцев.

Он отметил, что полицейский был абсолютно трезв и попытался оказать ребенку первую помощь, однако «пульс прощупывался уже слабо».

По его словам, недалеко от места происшествия жила медсестра, она тоже начала оказывать ребенку медицинскую помощь, но безрезультатно.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на анонимного свидетеля аварии сообщил, что полицейский вместо оказания помощи ребенку стал искать в траве оторванные госномера, а затем пнул мальчика ногой. В МВД эту информацию опровергли.

«Каких-то обстоятельств или причин, что он действовал недолжным образом, не было выявлено», — сказал Баранцев.

Он отметил, что сотрудник продолжает работать, решение о привлечении его к ответственности будет принято по результатам расследования уголовного дела.