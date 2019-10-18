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В МВД раскрыли подробности ДТП с «пьяным» мальчиком 

Рамблер 2 часа назад
В МВД раскрыли подробности ДТП с «пьяным» мальчиком
Фото: РИА Новости
Сотрудник полиции, сбивший шестилетнего мальчика в Кировской области, пытался оказать ему первую помощь. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергей Баранцев.
"На какой *** ты мне капот помял?!"
По словам Баранцева, сотрудник полиции находился в отпуске и ехал на автомобиле с семьей. Из-за деревьев со второстепенной дороги под горку выехал мальчик на велосипеде, в результате удара об машину он погиб.
«Все произошло со второстепенной дороги под горку. Деревья закрывали обзор. На него выехал мальчик, который, к сожалению, погиб, ударился о машину», — рассказал Баранцев.
Он отметил, что полицейский был абсолютно трезв и попытался оказать ребенку первую помощь, однако «пульс прощупывался уже слабо».
По его словам, недалеко от места происшествия жила медсестра, она тоже начала оказывать ребенку медицинскую помощь, но безрезультатно.
Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на анонимного свидетеля аварии сообщил, что полицейский вместо оказания помощи ребенку стал искать в траве оторванные госномера, а затем пнул мальчика ногой. В МВД эту информацию опровергли.
«Каких-то обстоятельств или причин, что он действовал недолжным образом, не было выявлено», — сказал Баранцев.
Он отметил, что сотрудник продолжает работать, решение о привлечении его к ответственности будет принято по результатам расследования уголовного дела.
В июле в Кировской области был насмерть сбит автомобилем 6-летний мальчик, который выехал на велосипеде на проселочную дорогу. За рулем автомобиля находился действующий сотрудник полиции — оперативный дежурный дежурной части ПП «Немский» МО МВД России «Кильмезский». Экспертиза показала наличие в крови погибшего ребенка 0,51 промилле алкоголя. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу и взял расследование дела под личный контроль.
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Комментарии38
ДТП , Александр Бастрыкин , Григорий Березкин , СКР , МВД , РЕН ТВ , РБК
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