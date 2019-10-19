В Японии упал с дороги автобус со школьной бейсбольной командой

В японской префектуре Фукуока автобус со школьниками упал с дороги на разделительную полосу. Инцидент произошел утром в субботу.

По данным телеканала NHK, в транспортном средстве находились 18 детей в возрасте от 9 до 12 лет из школьной бейсбольной команды. Семеро из них получили травмы, пишет РИА Новости.

Автобус по не выясненным пока причинам скатился вниз по широкой разделительной дамбе между двумя полосами автотрассы. Высота дамбы около пяти метров. Водителю удалось удержать равновесие, и машина не перевернулась. Сейчас сотрудники полиции выясняются причины ДТП.