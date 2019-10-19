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Россиянин пострадал в ДТП на юге Турции 

РИА Новости 2 часа назад
Россиянин пострадал в ДТП на юге Турции
Фото: AP Photo
Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса произошло на юге Турции, погибли два гражданина Украины, россиянин получил травмы.
Ранее турецкие СМИ сообщили об аварии микроавтобуса с работниками, занятыми на строительстве сооружаемой в провинции Мерсин по проекту Росатома АЭС "Аккую", в которой погибли два человека.
Пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова заявила РИА Новости, что пострадавший гражданин РФ "госпитализирован с ушибами легкой и средней степени тяжести".
"Угрозы жизни нет", — добавила собеседница агентства.
О гибели двух граждан Украины РИА Новости сообщили в дорожной полиции провинции Мерсин.
Как происходит эвакуация автомобилей
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ДТП , Ирина Касимова , АЭС Аккую , ГИБДД , Росатом , РИА Новости
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