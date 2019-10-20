ДТП в Крыму: есть погибшие

В ДТП с микроавтобусом в Крыму погиб человек и шесть пострадали

В дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму погиб один человек и шестеро пострадали.

ДТП произошло в ночь на воскресенье, 20 октября, на федеральной автодороге в Ленинском районе.

«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в котором погиб один человек, еще шесть человек получили телесные повреждения», — приводит РИА Новости сообщение МВД по Крыму.

Ранее сообщалось, что на трассе Черноморский — Евпатория произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, ещё четверо пострадали.