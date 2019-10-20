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В ДТП с микроавтобусом в Крыму погиб человек и шесть пострадали 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
ДТП в Крыму: есть погибшие
Фото: РИА Новости
В дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму погиб один человек и шестеро пострадали.
ДТП произошло в ночь на воскресенье, 20 октября, на федеральной автодороге в Ленинском районе.
«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в котором погиб один человек, еще шесть человек получили телесные повреждения», — приводит РИА Новости сообщение МВД по Крыму.
Ранее сообщалось, что на трассе Черноморский — Евпатория произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, ещё четверо пострадали.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , МВД , РИА Новости
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