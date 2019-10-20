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В Казани автомобиль ГИБДД попал в аварию во время преследования нарушителя 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Автомобиль ГИБДД попал в аварию во время преследования
Фото: РИА Новости
Автомобиль ГИБДД столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris во время преследования нарушителя в Казани, пострадал водитель патрульной машины, сообщает МВД по Татарстану.
"На улице Гвардейская сотрудники ГИБДД за управление транспортным средством без государственных номеров и с тонированными окнами попытались остановить автомобиль "ВАЗ 2113". На законные требования сотрудников об остановке водитель не подчинился и продолжил движение на высокой скорости", — говорится в сообщении.
По информации МВД, во время преследования нарушителя на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Гвардейская патрульный экипаж столкнулся с автомашиной Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадал водитель патрульной автомашины, который был госпитализирован. Водитель автомашины Hyundai Solaris не пострадал.
"Правонарушитель скрылся, объявлен план "Перехват", — отмечает ведомство.
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ДТП , Hyundai , ВАЗ 2113 , Hyundai Solaris , Lada , ГИБДД , МВД
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