В Казани автомобиль ГИБДД попал в аварию во время преследования нарушителя

Автомобиль ГИБДД столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris во время преследования нарушителя в Казани, пострадал водитель патрульной машины, сообщает МВД по Татарстану. "На улице Гвардейская сотрудники ГИБДД за управление транспортным средством без государственных номеров и с тонированными окнами попытались остановить автомобиль "ВАЗ 2113". На законные требования сотрудников об остановке водитель не подчинился и продолжил движение на высокой скорости", — говорится в сообщении. По информации МВД, во время преследования нарушителя на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Гвардейская патрульный экипаж столкнулся с автомашиной Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадал водитель патрульной автомашины, который был госпитализирован. Водитель автомашины Hyundai Solaris не пострадал. "Правонарушитель скрылся, объявлен план "Перехват", — отмечает ведомство.

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