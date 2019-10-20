Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве

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Каршенинговый автомобиль перевернулся у здания Минобороны в Москве 

РИАМО + ещё 1 3 часа назад
На Фрунзенской набережной в столице после наезда на препятствие перевернулся каршенинговый автомобиль, в результате аварии пострадала пассажирка машины, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.
«Фрунзенская набережная, дом 25 — автомобиль совершил наезд на препятствие, после чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля», — сказал собеседник агентства.
По его словам, женщина получила незначительные травмы в результате аварии.
Согласно открытым источникам, рядом с вышеуказанным адресом находится национальный центр управления обороной РФ.
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ДТП , Видео , Министерство обороны , ГИБДД , РИАМО
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