Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве

Каршенинговый автомобиль перевернулся у здания Минобороны в Москве

Согласно открытым источникам, рядом с вышеуказанным адресом находится национальный центр управления обороной РФ.

По его словам, женщина получила незначительные травмы в результате аварии.

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