Семеро пострадали в ДТП с маршруткой в Майкопе

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Авария с участием маршрутки и легкового автомобиля Chevrolet произошла в Майкопе. Пострадали оба водителя и пять пассажиров из микроавтобуса. Согласно заявлению пресс-службы МВД по Республике Адыгея, которое приводит РИА Новости, ДТП случилось около 14 часов по местному времени на пересечении улиц Курганная и Адыгейская. Среди пострадавших пассажиров маршрутной «Газели» трое — дети. На месте происшествия работает полиция, выясняя все обстоятельства случившегося. Тяжесть травм пострадавших уточняется. Все семеро доставлены в медицинское учреждение. Как ранее сообщил News.ru, в Казани во время погони за нарушителем попал в аварию автомобиль ДПС . Преследуемому удалось воспользоваться моментом и скрыться.

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