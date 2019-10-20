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Семеро пострадали в ДТП с маршруткой в Майкопе 

News.ru + ещё 4 3 часа назад
Семеро пострадали в ДТП с маршруткой в Майкопе
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Авария с участием маршрутки и легкового автомобиля Chevrolet произошла в Майкопе. Пострадали оба водителя и пять пассажиров из микроавтобуса.
Согласно заявлению пресс-службы МВД по Республике Адыгея, которое приводит РИА Новости, ДТП случилось около 14 часов по местному времени на пересечении улиц Курганная и Адыгейская. Среди пострадавших пассажиров маршрутной «Газели» трое — дети.
На месте происшествия работает полиция, выясняя все обстоятельства случившегося. Тяжесть травм пострадавших уточняется. Все семеро доставлены в медицинское учреждение.
Как ранее сообщил News.ru, в Казани во время погони за нарушителем попал в аварию автомобиль ДПС. Преследуемому удалось воспользоваться моментом и скрыться.
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ДТП , Chevrolet , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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