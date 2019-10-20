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Автобус съехал в кювет из-за кабана в Башкирии 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Автобус съехал в кювет из-за кабана в Башкирии
Фото: ГИБДД РБ
На трассе М-7 неподалёку от города Дюртюли микроавтобус с пассажирами, следовавшими из Казани в Уфу, съехал в кювет. По предварительным данным, три человека были госпитализированы. Водитель пояснил, что так он уходил от столкновения с кабаном, перебегавшим дорогу.
39-летний уфимец, управляя автобусом Ford Transit, допустил съезд в кювет. Со слов водителя, он съехал в кювет во избежание наезда на кабана, перебегавшего дорогу перед близко идущим транспортным средством, — сообщили порталу UFA1.ru в пресс-службе ГИБДД Башкирии.
Известно, что в салоне микроавтобуса находились одиннадцать пассажиров.
Как писал News.ru, в Заринском районе Алтайского края автобус слетел в кювет. Микроавтобус Renault двигался по трассе Барнаул — Заринск. Инцидент произошёл недалеко от села Голубцово. Причиной случившегося могли стать плохие погодные условия.
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ДТП , Renault , Ford Transit , ГИБДД
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