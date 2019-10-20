Автобус съехал в кювет из-за кабана в Башкирии

На трассе М-7 неподалёку от города Дюртюли микроавтобус с пассажирами, следовавшими из Казани в Уфу, съехал в кювет. По предварительным данным, три человека были госпитализированы. Водитель пояснил, что так он уходил от столкновения с кабаном, перебегавшим дорогу.

39-летний уфимец, управляя автобусом Ford Transit, допустил съезд в кювет. Со слов водителя, он съехал в кювет во избежание наезда на кабана, перебегавшего дорогу перед близко идущим транспортным средством, — сообщили порталу UFA1.ru в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

Известно, что в салоне микроавтобуса находились одиннадцать пассажиров.