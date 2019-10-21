Три барана нарушили движение в Петербурге

Как сообщают «Известия.78», животные неожиданно появились недалеко от Западного скоростного диаметра и преградили дорогу.

Видео инцидента очевидцы опубликовали в соцсетях. Водители вовремя успели затормозить, и никто не пострадал. Испуганных баранов попытался изловить один дорожный рабочий, с его помощью они смогли перебраться через дорожное ограждение, после чего разбежались в разные стороны.

Кому принадлежали животные и как они попали на КАД, неизвестно.

Напомним, в мае в одну из начальных школ на востоке Франции записали 15 баранов, чтобы избежать сокращения классов. Бараны, у которых оказались в порядке документы о рождении, были приняты в школу. Церемония прошла в присутствии всех учащихся, их родителей и учителей.