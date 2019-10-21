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Припаркованный автомобиль покатился и убил своего владельца 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Водитель погиб под колесами собственной машины
Фото: Joe Raedle / Getty Images
В валлийской деревне Гланаман 66-летний водитель Арвин Уорд (Arwyn Ward) попал под колеса собственного автомобиля и умер. Об этом сообщает газета Wales Online.
По предварительным данным, в понедельник утром, 7 октября, Уорд заглушил машину и поставил ее на ручник. Автомобиль покатился и сбил мужчину с ног. На крики о помощи отреагировали соседи и вызвали экстренную службу. Прибывшие на место пожарные высвободили пострадавшего с помощью специального оборудования.
Валлийцу оказали первую медицинскую помощь и отвезли в больницу. Через четыре дня пациент умер от полученных травм. Полиция проводит расследование и устанавливает подробности произошедшего.
В середине октября сообщалось, что в английском городе Тентерден, графство Кент, водителя сбил ее собственный автомобиль. Житель близлежащего дома уточнил, что женщина не получила серьезных травм.
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