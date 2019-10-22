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В Приморье привлекли к ответственности водителя, игнорировавшего скорую 

РИА Новости + ещё 6
Водителя накажут за игнорирование скорой
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Полицейские установили личность водителя внедорожника, который не пропустил скорую помощь в центре Владивостока, и завели на него административное дело, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Видеозапись инцидента на выходных вызвала общественный резонанс. На видео видно, как белый Toyota Land Cruiser Prado движется в пробке по левой полосе, не давая проехать скорой. Когда машины в соседнем ряду дают внедорожнику место, чтобы перестроиться, он продолжает ехать по своей полосе, игнорируя сирену спецмашины. Полиция начала проверку.
"В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 62-летний житель Владивостока. Своей вины мужчина отрицать не стал, пояснив, что злого умысла не имел, просто не обратил внимания на спецавтомобиль", — говорится в сообщении.
Водителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 (непредоставление преимущества спецтранспорту). Санкция статьи — штраф в 500 рублей или лишение водительских прав на срок до трех месяцев.
Материалы направлены в мировой суд.
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Комментарии
ДТП , Toyota Land Cruiser Prado , Toyota , Toyota Land Cruiser , МВД
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