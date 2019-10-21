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Дело о ДТП в Тверской области, в котором погибли 13 человек, направят в суд 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Дело о ДТП в Тверской области направят в суд
Фото: МЧС РФ
Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП в Тверской области в 2018 году, в котором погибли 13 человек, никто из четырех обвиняемых вину не признал, при этом препятствуя следствию, сообщается на сайте СК РФ.
ДТП произошло в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово утром 5 октября 2018 года. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. По данным МЧС, в аварии погибли 13 человек — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы.
Согласно данным, перед судом предстанут индивидуальный предприниматель, гендиректор ООО "Автодом", учредитель ООО "ТрансАвто" и директор ООО "ТрансАвто". В зависимости от роли каждого они обвиняются в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель 13 человек".
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
СК установил, что 5 октября 2018 года водитель микроавтобуса Ford Transit, будучи больным и утомленным из-за нарушения времени междусменного отдыха, столкнулся с автобусом ЛиАЗ. У водителя были медицинские противопоказания, не позволяющие ему управлять микроавтобусом.
Как выяснилось в ходе предварительного расследования, фигуранты дела организовали в Твери и Тверской области деятельность по перевозке пассажиров. При этом там находилось более 10 аффилированных организаций. Между обвиняемыми было четкое распределение преступных ролей. Однако разделение на несколько организаций было условным.
Подчеркивается, что следователи также выявили нарушения в порядке труда и отдыха водителей, выпуске автомобилей в рейс. Кроме того, водители официально трудоустроены не были, инструктаж и стажировки не проводились, машины хранились в нарушение транспортной безопасности по месту жительства водителей, а документы передавались водителям с фиктивными отметками.
"Кроме того, в ходе предварительного следствия имело место активное противодействие со стороны обвиняемых в виде оказания воздействия на свидетелей и потерпевших, уничтожение и сокрытие документов и предметов, представляющих значение для следствия, предоставление фиктивных и подложных документов о трудоустройстве и проведении инструктажей, мероприятий с водителями ООО "ТрансАвто", — подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что в ходе предварительного следствия ни один из обвиняемых вину не признал. Несмотря на это, следователем Следственного комитета собрана достаточная доказательственная база. При этом более 10 свидетелей после предъявления им фактов изменили свои показания и рассказали о преступной схеме, которую использовали обвиняемые.
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ДТП , Ford Transit , СКР , Ford , ЛиАЗ
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