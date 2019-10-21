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Установлена причина ДТП с 13 погибшими в российском регионе 

Lenta.ru 2 часа назад
Установлена причина ДТП с 13 погибшими в регионе РФ
Фото: Пресс-служба УМВД по Тверской области / ТАСС
Следователи завершили расследование гибели 13 россиян в аварии на трассе в Тверской области в 2018 году. Об этом в понедельник, 21 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).
ДТП произошло в октябре 2018 года на 24-м километре трассы Тверь — Ржев: водитель пассажирского микроавтобуса совершил лобовое столкновение с автобусом «ЛиАЗ». Следователями установлено, что мужчина сел за руль очень уставшим из-за недосыпа между сменами. В результате водитель и 12 пассажиров микроавтобуса погибли.
Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлены четверо подозреваемых — индивидуальный предприниматель, генеральный директор ООО «Автодом», учредитель ООО «ТрансАвто» и директор ООО «ТрансАвто». Фигуранты организовали на территории автобазы в Твери более 10 аффилированных организаций по перевозке пассажиров. Их интересовала только выручка, несколько организаций фактически управлялись одними и теми же людьми. Нелегальный бизнес работал с 1 марта по 5 октября 2018 года.
Обвиняемые допустили систематическое нарушение порядка труда и отдыха водителей. Содействовали фиктивному проведению мероприятий по выпуску пассажирского транспорта в рейс. Водители официально трудоустроены не были, инструктаж и стажировки не проводились, транспортные средства хранились в нарушение транспортной безопасности по месту жительства водителей. Кроме того, документы передавались водителям с заранее проставленными фиктивными необходимыми отметками о проведенном ремонте и профилактике.
Фигуранты старались воспрепятствовать следствию и оказывать давление на свидетелей. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с обвинительным заключением по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель 13 человек, направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в октябре сообщалось, что на трассе под Нижним Новгородом водитель туристического автобуса с 20 пассажирами не справился с управлением и транспортное средство перевернулось. В результате случившегося различные травмы получили десять человек.
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ДТП , СКР , ЛиАЗ , Lenta.ru
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