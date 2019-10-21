Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ханты-Мансийске грузовик въехал в здание детского сада 

РИА Новости + ещё 12 4 часа назад
Грузовик протаранил здание детсада в Ханты-Мансийске
Фото: Соцсети
Грузовик въехал в здание детского сада в Ханты-Мансийске, как предполагается, из-за отказа тормозов, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в управлении МВД по ХМАО.
Инцидент произошел вечером в понедельник. Согласно данным ведомства, грузовик, который принадлежит местному дорожно-эксплуатационному предприятию, въехал в здание детского сада "Елочка".
"Пострадавших нет. У грузового автомобиля, по предварительной информации, отказали тормоза, поэтому он въехал в здание… Наряд ГИБДД выехал, проверку проводят", — сказал представитель УМВД.
По словам собеседник агентства, водитель за рулем грузовика проводил работы недалеко от детского сада. Подробности происшествия выясняются.
Водителей проверят на наркотики с помощью экспресс-теста
Последние новости
Газ из США: Киев обрадовался, да не тут-то было Газ из США: Киев обрадовался, да не тут-то было Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир В Подмосковье нашли тела депутата и ее родных, убитых в 2012 году В Подмосковье нашли тела депутата и ее родных, убитых в 2012 году
ДТП , ГИБДД , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На юге Москвы разбился мотоциклист
На юге Москвы разбился мотоциклист
Skoda станет «убийцей» бюджетных корейских машин
Skoda станет «убийцей» бюджетных корейских машин
Harley-Davidson с автографом понтифика продан на аукционе
Harley-Davidson с автографом понтифика продан на аукционе
AliExpress превращает Audi в Porsche Taycan
AliExpress превращает Audi в Porsche Taycan
В Россию прекратили поставки легендарного внедорожника
В Россию прекратили поставки легендарного внедорожника
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
00:15
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
ДТП
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение