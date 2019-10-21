Грузовик протаранил здание детсада в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске грузовик въехал в здание детского сада

Грузовик въехал в здание детского сада в Ханты-Мансийске, как предполагается, из-за отказа тормозов, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в управлении МВД по ХМАО.

Инцидент произошел вечером в понедельник. Согласно данным ведомства, грузовик, который принадлежит местному дорожно-эксплуатационному предприятию, въехал в здание детского сада "Елочка".

"Пострадавших нет. У грузового автомобиля, по предварительной информации, отказали тормоза, поэтому он въехал в здание… Наряд ГИБДД выехал, проверку проводят", — сказал представитель УМВД.

По словам собеседник агентства, водитель за рулем грузовика проводил работы недалеко от детского сада. Подробности происшествия выясняются.