На юге Москвы разбился мотоциклист

Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем на Новоданиловской набережной

В ЮАО Москвы произошло ДТП мотоцикла и автомобиля, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГИБДД по столице.

«По адресу Новоданиловская набережная, д. 10, произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. Мотоциклист в ходе столкновения погиб, а водитель автомобиля пострадал. На место были вызваны: служба ГИБДД, наряды скорой и пожарных», — заявил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы сообщили, что Движение на Новоданиловской набережной ограничено из-за ДТП с участием автомобиля и мотоцикла.