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Мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем на Новоданиловской набережной 

Агентство «Москва» + ещё 4 1 час назад
На юге Москвы разбился мотоциклист
Фото: РИА Новости
В ЮАО Москвы произошло ДТП мотоцикла и автомобиля, в результате которого погиб мотоциклист. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГИБДД по столице.
«По адресу Новоданиловская набережная, д. 10, произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. Мотоциклист в ходе столкновения погиб, а водитель автомобиля пострадал. На место были вызваны: служба ГИБДД, наряды скорой и пожарных», — заявил собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы сообщили, что Движение на Новоданиловской набережной ограничено из-за ДТП с участием автомобиля и мотоцикла.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , ГИБДД
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