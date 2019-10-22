Почему ГИБДД отказывается выезжать на ДТП?

Несмотря на введение европротокола, автомобилисты продолжают сталкиваться с проблемой многочасовых ожиданий экипажей ГИБДД после дорожных происшествий.

Участники ДТП отмечают, что в последнее время ситуации, когда гаишники просто не хотят приезжать на место аварии, стали возникать чаще. Хотя не имеют на это права. Однако, как отмечают в правоохранительной среде, это происходит ввиду нехватки кадровых ресурсов госавтоинспекции.

Вместо того, чтобы оформить все на месте, сотрудники автоинспекции предлагают водителям заниматься этим самостоятельно, а затем ехать в ближайшее отделение со всеми бумагами. Но там водителям приходится проводить по несколько часов в бесконечных очередях с такими же товарищами по несчастью.

Иногда пострадавших в ДТП выручает европротокол. В рамках этой процедуры вызывать полицейских необязательно. Достаточно самим оформить все документы об инциденте или можно обратиться к аварийному комиссару. Но, как известно, для того, чтобы воспользоваться европротоколом, должно быть соблюдено несколько условий. Во-первых, в аварии участвовало не более двух автомобилей, во-вторых, оба участника застрахованы, повреждения получили только транспортные средства, водители не имеют разногласий по поводу обстоятельств и виновника ДТП.

Далеко не каждая авария соответствует всем этим параметрам. Например, часто водители не могут договориться, кто виноват. А это означает, что протокол должен составить инспектор. Либо один из автомобилей имеет страховку каско. Но на практике выходит, что нередко водители так и не дожидаются патрульную машину. Причем о том, что сотрудники ГИБДД не приедут, может прямо предупредить диспетчер, зная, что свободных машин нет.

Один из автолюбителей поделился историей своего происшествия, в котором он оказался пострадавшей стороной. Причем он был согласен покинуть место ДТП и заняться ремонтом своей машины самостоятельно. Однако у виновника был полис каско, поэтому требовалось оформить аварию в ГИБДД. Водителям предложили сделать фото и проехать в ближайшее отделение, где они в очередях провели более 9 часов.

Поскольку у многих участников аварий возникают разногласия, разборы затягиваются, рассказывают пострадавшие. Но часто автолюбители не решаются фиксировать ДТП самостоятельно, опасаясь потом получить отказ от страховой компании в выплате из-за якобы неправильно оформленных документов. В итоге в отделениях ГИБДД столпотворение, люди тратят не только многие часы в очередях, но и нервы. А также доверие к системе разбора дорожных происшествий. Между тем в руководстве ГИБДД признают, что выезжать на аварии — обязанность инспекторов, если автовладельцы требуют их присутствия. В то же время эксперты отмечают, что жаловаться на неповоротливость экипажей ДПС бессмысленно, поскольку ведомство всегда может сослаться на нехватку личного состава.

Судя по всему, в ближайшее время ситуацию кардинально улучшить не удастся. Однако в ГИБДД совместно с автостраховщиками рассчитывают на развитие института европротокола таким образом, что к 2030 году с его помощью будет оформляться до 100 процентов всех ДТП на российских дорогах.

Для этого вводятся новые параметры упрощенного оформления ДТП. В частности, в этом году лимит ущерба для применения европротокола повышен со 100 до 400 тысяч рублей. В дальнейшем экспертам предстоит работа по устранению других барьеров, препятствующих массовому распространению европротокола. Когда они будут преодолены, нагрузки и нареканий в отношении ГИБДД станет значительно меньше. И водителям будет проще.