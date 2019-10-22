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В Красноярске иномарка провалилась в яму на месте прорыва трубопровода 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Иномарка провалилась в яму в Красноярске
Фото: РИА Новости
Трубопровод с горячей водой прорвало ночью в Ленинском районе Красноярска, в результате чего припаркованный автомобиль Nissan провалился в яму, сообщает краевой главк МВД.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в районе улицы Волгоградской, 16.
"Вследствие прорыва теплотрассы, проходящей под дорожным полотном, произошел провал проезжей части и тротуара. В результате инцидента автомобиль "Ниссан Вингроуд", который был припаркован вдоль проезжей части, получил механические повреждения. На момент происшествия людей в автомобиле не было", — говорится в сообщении.
На странице ЧП Красноярск в социальной сети в "ВКонтакте" размещено видео провалившейся машины. На кадрах авто практически ушло под землю. Также видно, что незначительно провалилась и второе авто.
По данным СГК, в результате аварии нарушено теплоснабжение в 26 зданиях.
В настоящее время временно закрыто движение автотранспорта на улице Волгоградская, на участке от улице Измайлова до улицы Мичурина. На месте происшествия работают дорожные службы и сотрудники ГИБДД.
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ДТП , Nissan , ГИБДД , МВД
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