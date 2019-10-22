Иномарка провалилась в яму в Красноярске

В Красноярске иномарка провалилась в яму на месте прорыва трубопровода

Трубопровод с горячей водой прорвало ночью в Ленинском районе Красноярска, в результате чего припаркованный автомобиль Nissan провалился в яму, сообщает краевой главк МВД

По данным пресс-службы, инцидент произошел в районе улицы Волгоградской, 16.

"Вследствие прорыва теплотрассы, проходящей под дорожным полотном, произошел провал проезжей части и тротуара. В результате инцидента автомобиль "Ниссан Вингроуд", который был припаркован вдоль проезжей части, получил механические повреждения. На момент происшествия людей в автомобиле не было", — говорится в сообщении.

На странице ЧП Красноярск в социальной сети в "ВКонтакте" размещено видео провалившейся машины. На кадрах авто практически ушло под землю. Также видно, что незначительно провалилась и второе авто.

По данным СГК, в результате аварии нарушено теплоснабжение в 26 зданиях.