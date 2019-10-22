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ГИБДД начала проверку ДТП с автомобилем из кортежа Медведева 

Рамблер 40 минут назад
Водитель управления делами президента за рулем автомобиля службы протокола премьер-министра сбил мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По словам осведомленных собеседников издания, водитель «Автобазы №2» управделами главы государства за рулем «Форда Мондео» службы протокола председателя правительства не уступил дорогу мужчине на переходе у остановки «Пожарная часть» в поселке Нахабино под Красногорском.
Машина наехала на пешехода, в результате чего тот упал на капот. Мужчина заявил о произошедшем в полицию. Управление ГИБДД по Московской области инициировало проверку по данному факту.
В ходе опроса в ее рамках водитель «Форда» сообщил, что, сбив пешехода, покинул авто, убедился, что тот серьезно не пострадал, и уехал.
«Машина прибыла в автоколонну с разбитым передним стеклом», — рассказали в «Автобазе №2».
По словам собеседника РБК, после этого ДТП руководство автобазы рекомендовало водителям преодолевать нерегулируемые пешеходные переходы лишь после сброса скорости и оценки обстановки.
Комментарии61
ДТП , Видео , Григорий Березкин , ГИБДД , Ford
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