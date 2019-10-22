Автомобиль управделами президента попал в ДТП

ГИБДД начала проверку ДТП с автомобилем из кортежа

Машина «Автобазы №2» под Красногорском сбила пешехода, ГИБДД занялась проверкой инцидента, сообщили СМИ.

Как сообщает РБК, водитель «Автобазы №2», принадлежащей управлению делами президента, сбил пешехода, шедшего по «зебре». Мужчина упал на капот, после чего водитель автомобиля убедился, что он не получил серьезных травм, и уехал с места ДТП. Сообщается, что машина вернулась в гараж с разбитым передним стеклом. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.

Как сообщает Telegram-канал «112», «Форд Мондео», на котором обычно ездят сотрудники службы протокола премьер-министра Дмитрия Медведева , на пешеходном пеереходе якобы не уступил дорогу мужчине. Водитель Александр Курзин уехал с места аварии. Пассажиров в тот момент в машине не было.

Сам шофер рассказал, что выходил из машины, убедился, что пострадавший не получил повреждений и уехал. Однако заявление в полицию все же поступило. Проводится проверка.

Напомним, весной 2018 года на камеру видеорегистратора попал дорожный инцидент в Мытищах с участием охранника кортежа, который пригрозил оружием водителю, не пустившего Mercedes на свою полосу.