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Курьезная авария в Подмосковье попала на видео 

Вести.Ru 1 час назад
Необычное ДТП произошло в минувший понедельник, 21 октября, в подмосковном Пушкине. Инцидент попал в объектив автомобильного регистратора очевидца.
На записи видно, как водитель трактора попытался переехать мост через реку, однако не учел, что габариты его транспортного средства не вписываются в ограничитель высоты, установленный над проезжей частью.
Машина врезалась в металлическую конструкцию, не устоявшую под напором тяжелой техники.
К счастью, отвалившиеся элементы ограничителя не задели никого из пешеходов, находившихся поблизости. В результате инцидента никто не пострадал.
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