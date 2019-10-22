Курьезная авария в Подмосковье попала на видео

Необычное ДТП произошло в минувший понедельник, 21 октября, в подмосковном Пушкине. Инцидент попал в объектив автомобильного регистратора очевидца.

На записи видно, как водитель трактора попытался переехать мост через реку, однако не учел, что габариты его транспортного средства не вписываются в ограничитель высоты, установленный над проезжей частью.

Машина врезалась в металлическую конструкцию, не устоявшую под напором тяжелой техники.

К счастью, отвалившиеся элементы ограничителя не задели никого из пешеходов, находившихся поблизости. В результате инцидента никто не пострадал.